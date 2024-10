Die Danone Aktie verzeichnete in den letzten Tagen einen leichten Rückgang, wobei der Kurs am 18. Oktober 2024 die 38-Tage-Linie nach unten durchbrach und auf 64,36 EUR fiel. Trotz dieses kurzfristigen Rücksetzers zeigt das Unternehmen weiterhin eine solide Gesamtperformance. Die Aktie notiert derzeit mit 64,73 EUR (Stand: 19. Oktober) und liegt damit immer noch 17,42% über ihrem 52-Wochen-Tief. Im Jahresvergleich konnte Danone sogar ein Plus von 18,77% verzeichnen, was die grundsätzlich positive Entwicklung unterstreicht.

Fundamentaldaten im Fokus

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 2,10 EUR je Aktie erwartet, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,64% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 18,54 angegeben, was auf eine angemessene Bewertung hindeutet. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,3 Milliarden EUR bleibt Danone ein Schwergewicht im Konsumgütersektor und profitiert weiterhin von der steigenden Nachfrage nach gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln.

