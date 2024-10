Die HWA AG, ein renommierter Akteur in der Automobilbranche, verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Trotz eines jüngsten Kursrückgangs von 4,39% auf 3,92 EUR am 18. Oktober, konnte die Aktie über den letzten Monat hinweg ein beachtliches Plus von 52,59% verbuchen. Diese positive Tendenz steht im Kontrast zur Jahresperformance, die mit einem Minus von 41,93% deutlich schwächer ausfiel. Bemerkenswert ist, dass die Aktie aktuell 62,76% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, was auf eine signifikante Erholung hindeutet.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die jüngsten Finanzkennzahlen der HWA AG zeichnen ein komplexes Bild. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,27 erscheint die Aktie unterbewertet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) liegt bei -2,35, was im Branchenvergleich als niedrig einzustufen ist. Das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -46,98 spiegelt die aktuellen Herausforderungen des Unternehmens wider, deutet aber auch auf Potenzial für zukünftige Verbesserungen hin.

Hwa Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...