Jerusalem/Gaza - Vier Tage nach dem Tod des Hamas-Chefs im Gazastreifen Yahya Sinwar hat die israelische Armee neue Videoaufnahmen veröffentlicht. Sie sollen am Abend des 6. Oktober 2023 von einer Überwachungskamera aufgenommen worden sein und Sinwar zeigen.



Die Videoaufnahme stammt augenscheinlich aus einem Tunnel, nach Angaben der Armee bei Khan Yunis im Gazastreifen. Man sieht darauf, wie Sinwar, mehrere Kinder und eine Frau durch den Tunnel laufen. Mehrfach sieht man Sinwar, wie er verschiedene Gegenstände durch den Tunnel trägt, darunter sollen Betten, Kissen, Wasser, Nahrungsmittel und ein Fernseher sein. Laut israelischer Armee zeigen die Bilder, wie sich Sinwar wenige Stunden vor dem Hamas-Überfall auf Israel mit seiner Familie verschanzt, offenbar schon in Erwartung eines israelischen Gegenschlags.



Sinwar gilt als Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober 2023 und stieg nach dem Tod von Ismail Haniyya im August 2024 zum politischen Führer der Organisation auf. In der letzten Woche wurde er von der israelischen Armee getötet.



Bei dem Überfall vom 7. Oktober 2023 waren in Israel deutlich über tausend Menschen durch Mitglieder der Hamas getötet und mehrere Hundert als Geiseln verschleppt worden, von denen viele mittlerweile auch tot sind. Durch die seit über einem Jahr andauernden Gegenschläge der israelischen Armee starben vermutlich mehrere Zehntausend Menschen im Gazastreifen.

