In dieser Woche könnte es bereits soweit sein. Nur noch 2,5 % trennen den DAX-40 Index von der magischen 20.000 Punkte-Marke. Hightech bleibt dabei gefragt, in der letzten Woche konnten zum ersten Mal seit Monaten auch die Automobilwerte wieder zulegen. Am gestrigen Sonntag schloss der Pariser Autosalon seine Pforten, das Ergebnis ist eindeutig. China dominierte die Ausstellung mit ihren Neu-Erscheinungen und zeigt sich innovativ. Und zum großen Leid der EU mit im Schnitt zu 27 % günstigeren Preisen. Immerhin wurden im Oktober nun die Einfuhrzölle besiegelt, der Kampf um den Konsumenten ist aber erst noch zu führen. Denn chinesische Autos sind nicht nur erheblich günstiger, sie haben mit den hiesigen Herstellern in Technik, Ausstattung und Design längst gleichgezogen. Wo liegen die Chancen für Aktionäre?

