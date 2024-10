Um 9 Uhr öffneten sich am Montag die Türen des neu gestalteten Netto-Marktes in der Germendorfer Allee 16c in Oranienburg, der als Vorlage für die weiteren Umbauten der Netto-Märkte dienen wird. Regionale Produkte stehen im Fokus des neuen Ladenkonzeptes. (Foto © Netto) Die Kund:innen erwartet dort ein inspirierendes und angenehmes Einkaufen: modernes,...

Den vollständigen Artikel lesen ...