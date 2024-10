Anzeige / Werbung

Lewis Black, der CEO von Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI), zeigte sich bei seiner Online-Präsentation beim 12. International Investment Forum (IIF) äußerst optimistisch.

Black, der in der Welt des Wolframs bestens bekannt ist, hat bereits zuvor erfolgreich ein Wolfram-Unternehmen aufgebaut und den Aktionären durch eine Übernahme hohe Gewinne beschert. Doch diesmal steht viel mehr auf dem Spiel - sowohl in wirtschaftlicher als auch in geopolitischer Hinsicht. Die Aktie von Almonty steigt seit Monaten kontinuierlich, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass dieser Aufwärtstrend bald endet. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Wolfram und der strategischen Bedeutung dieses Rohstoffs lohnt es sich für Investoren, das Unternehmen genauer zu betrachten. Das Potenzial, das Almonty Industries für die Vermögensbildung bieten kann, ist enorm. Wer mehr über die spannende Entwicklung des Unternehmens und die Zukunft von Wolfram erfahren möchte, sollte sich unbedingt den folgenden Bericht ansehen.

Almonty Industries: Strategische Chancen für Investoren

Almonty Industries (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) strebt mit der Fertigstellung seiner Sangdong-Wolframmine in Südkorea und den europäischen Minen eine jährliche Förderung von 5.000 Tonnen Wolfram an. Das mag auf den ersten Blick nicht nach viel klingen - tatsächlich ist es jedoch gewaltig! Der globale Wolframmarkt umfasst nur etwa 100.000 Tonnen pro Jahr, von denen etwa 83.000 Tonnen aus China und über 3.000 Tonnen aus Russland stammen. Almonty hätte damit einen Marktanteil von über 30 % außerhalb dieser Länder und würde eine entscheidende Rolle für demokratische Regierungen weltweit spielen.

Wolfram, das härteste Metall der Erde, ist in vielen Industrien unverzichtbar. Besonders in der Verteidigungsindustrie, etwa bei Aufrüstungsplänen der NATO, spielt es eine Schlüsselrolle. Angesichts der geopolitischen Lage ist es für westliche Staaten von höchster Priorität, ihre Abhängigkeit von China und Russland zu reduzieren - und genau hier bietet sich eine enorme Chance für Almonty Industries.

Verteidigungsindustrie im Westen und BRICS-Staaten im geopolitischen Wettstreit

Die geopolitische Lage spitzt sich zunehmend zu, insbesondere im Hinblick auf die Verteidigungsstrategien der westlichen Demokratien und der BRICS-Staaten. Diese Dynamik bietet Investoren interessante Investmentchancen, insbesondere im Zusammenhang mit Unternehmen, die in Bereichen wie Rohstoffe, Rüstung und Hightech-Ausrüstung tätig sind. Ein aktueller Höhepunkt in diesem Spannungsfeld ist das bevorstehende Treffen in Kasan, Russland, am 22. Oktober 2024, bei dem sich der chinesische Präsident Xi Jinping mit den BRICS-Staaten und Verbündeten trifft, um strategische Weichen für die Zukunft zu stellen.

Strategische Neuausrichtung der westlichen Demokratien

Die Verteidigungsindustrie der westlichen Demokratien, angeführt von den USA, der NATO und der Europäischen Union, sieht sich einer neuen Ära globaler Herausforderungen gegenüber. Die Spannungen mit den BRICS-Staaten - ein Block, der neben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika auch seit Januar 2024 neue Mitglieder wie Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, den Iran und Äthiopien zählt - verschärfen das geopolitische Klima. Mehr als 40 weitere Staaten, darunter die Türkei, haben Interesse an einer BRICS-Mitgliedschaft bekundet, was das wirtschaftliche und militärische Gewicht des Blocks weiter stärken könnte.

Für westliche Staaten bedeutet dies, dass sie ihre Verteidigungsstrategien überdenken und ihre Abhängigkeiten in kritischen Bereichen, wie etwa bei Rohstoffen, abbauen müssen. Die NATO-Staaten haben bereits massive Investitionen in Verteidigungsgüter wie Panzer, Flugzeuge und Waffen angekündigt, wobei Rohstoffe wie Wolfram unverzichtbar sind.

BRICS und die strategische Rohstoffsicherung

Im Gegensatz zu den westlichen Demokratien haben die BRICS-Staaten ihren Fokus auf die Kontrolle über strategische Rohstoffe ausgeweitet. China und Russland spielen hierbei eine Schlüsselrolle, da beide Nationen zu den größten Produzenten von Rohstoffen wie Wolfram, Seltenen Erden und Öl zählen. Diese Ressourcen sind nicht nur für die Hightech-Industrie, sondern auch für die Verteidigungsindustrie unerlässlich.

Das bevorstehende BRICS-Treffen in Russland, bei dem der chinesische Präsident Xi Jinping erwartet wird, markiert einen wichtigen Moment in der Strategie der BRICS-Staaten. Es wird spekuliert, dass Xi Jinping und andere BRICS-Führer eine neue Handelswährung diskutieren könnten, die eine Alternative zum US-Dollar darstellt. Diese Währung könnte teilweise durch Gold gedeckt sein, was die Nachfrage nach diesem Rohstoff signifikant beeinflussen könnte.

Investmentchancen: Rohstoffunternehmen

Für Anleger bieten sich in diesem Umfeld verschiedene Investmentmöglichkeiten. Rohstoffunternehmen wie Almonty Industries, die Wolfram fördern, könnten erheblich von den globalen Umwälzungen profitieren. Wolfram ist für die Verteidigungsindustrie unverzichtbar und aufgrund seiner geopolitischen Bedeutung nicht leicht zu substituieren. Gleichzeitig haben auch Technologie- und Rüstungsunternehmen im Westen erhebliche Herausforderungen, da westliche Staaten gezwungen sind, ihre Abhängigkeit von BRICS-Rohstoffen zu reduzieren.

Fazit: Die Zukunft der globalen Verteidigung und wirtschaftlichen Machtverhältnisse

Das Treffen der BRICS-Staaten in Kasan und die wachsende Bedeutung strategischer Rohstoffe werden das geopolitische Gleichgewicht der kommenden Jahre prägen. Für Investoren bietet sich die Chance, in Unternehmen wie Almonty Industries (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) zu investieren, die eine Schlüsselrolle in der globalen Verteidigungsstrategie und der Sicherung kritischer Ressourcen spielen. Diese Entwicklungen könnten nicht nur die globalen Märkte beeinflussen, sondern auch erhebliche Renditechancen für strategisch ausgerichtete Investitionen bieten. Es ist somit nur noch eine Frage der Zeit, bis die Almonty-Aktie die Marke von 1,00 CAD übersteigt. Sphene Capital hat erst kürzlich die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel auf 2,31 CAD erhöht.

Almonty Industries Inc., Chart 12 Monate in CAD, Stand: 20.10.2024, Quelle: Refinitiv

Die vollständige Online-Präsentation von Lewis Black mit wertvollen Informationen beim 12. IIF ist hier verfügbar:

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf zukunftsbilanzen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.