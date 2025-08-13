Anzeige / Werbung

Für die Ukraine läuft die Woche der Wahrheit. Vieles spricht dennoch dafür, dass es am Freitag noch keine Lösung gibt:

Die Macht-Blöcke werden sich auch in Zukunft gegenüberstehen und Sicherheit das entscheidende Thema bleiben. Immer mehr Investoren realisieren das und verstehen, dass Rüstung weit mehr ist, als ein schneller Trend. Passend zu dieser Erkenntnis haben renommierte Analysehäuser zuletzt Studien zu Almonty Industries veröffentlicht. Der einzige nennenswerte westliche Wolfram-Produzent ist schon heute eng mit den USA verbandelt, wo es ab 2027 verboten sein wird, Wolfram aus China für militärische Zwecke zu nutzen. Was das heute für Investoren bedeutet und wieso die Rahmenbedingungen für Almonty einzigartig sind, skizzieren wir an dieser Stelle.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



US-Analysten adeln Almonty: Kursziele bei 7 USD

Nach dem Nasdaq-Listing im Juli spricht sich die Investment-Story rund um Almonty inzwischen auch in den USA herum. Die beiden renommierten Analysehäuser Oppenheimer & Co. und D.A. Davidson & Co. haben dort zuletzt das Coverage für die Aktie aufgenommen. Das mittelfristige Kursziel liegt jeweils bei 7 USD. Gemessen an aktuellen Kursen ist das ein Aufwärts-Potenzial von rund 50%. Doch wieso sehen die Analysten Potenzial? Beide Analysehäuser heben hervor, dass Almonty der einzige Wolfram-Förderer der USA ist und daher von den geopolitischen Entwicklungen erheblich profitieren sollte. Almontys Projekte sind entweder bereits in Produktion oder sehr weit fortgeschritten und Wolfram ist für Rüstung und Industrie unerlässlich. Ab 2027 könnte Almonty allein für rund 40% des außerhalb von China geförderten Wolframs verantwortlich zeichnen. Weitere Argumente der Analysten für Almonty: Auf dem Wolfram-Markt bestehen besondere Markteintrittshürden. Wolfram ist nicht nur besonders komplex zu fördern und zu verarbeiten, es dauert für potenzielle Konkurrenten auch mindestens 7 bis 10 Jahre, um vergleichbare Projekte in Produktion zu bringen.



Almonty: Bestens positioniert für gute Geschäfte mit USA und Europa

Und selbst dann ist nicht klar, ob Almonty, das für seine Sangdong-Mine in Südkorea deutlich niedrigere Produktionskosten kalkuliert hat, als sie in staatlich geförderten chinesischen Minen üblich sind, überhaupt in Bedrängnis zu bringen ist. Auch der Aufbau von Bergbau-Projekten ist schwierig und herausfordernd. Almonty hat diese Vorarbeiten in den vergangenen Jahren bereits erledigt und verfügt heute über ein Team, das dieses Wissen auf neue Liegenschaften übertragen könnte. Auch wenn die Nähe Almontys zu US-Behörden und der dortigen Industrie aktuell das bestimmende Thema ist und Beobachter immer wieder einen möglichen Einstieg des US-Pentagons diskutieren, wie er vor einigen Wochen beim US-Seltene-Erden-Unternehmen MP Materials erfolgte, so hat sich Unternehmenslenker Lewis Black in der Vergangenheit stets offen für Partnerschaften und Kooperationen in alle Richtungen gezeigt. Diese sind beispielsweise in Europa denkbar, wo Almonty mit der Plansee Gruppe, der Deutsche Rohstoff AG und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bereits starke Partner hat. Neben der portugiesischen Panasqueira-Mine, die seit 136 Jahren in Produktion ist und derart hochgradige Konzentrate zu Tage fördert, dass Almonty dafür am Markt höhere Marktpreise erzielt, verfügt das Unternehmen auch in Spanien über zwei Projekte, die perspektivisch in Produktion gehen könnten.

Gelingt es Almonty, nach dem Produktionsstart von Sangdong, der für dieses Jahr geplant ist, weitere Minen in Betrieb zu nehmen, könnten auch die Erwartungen der Analysten hinfällig sein. Diese sind ohnehin auffällig stimmig, was die Relevanz beider Kursziele zusätzlich hebt. Oppenheimer erwartet zwischen 2025 und 2028 einen Umsatz zwischen 45 und 409 Mio. USD. Das EBITDA soll zwischen 1,7 und 243 Mio. USD liegen. Bei D.A. Davidson liegen die Werte zwischen 39 und 262 Mio. USD Umsatz sowie 14 und 262 Mio. USD EBITDA.



Wolfram-Preis 2025 bereits +50% - hier ist das Schwermetall überall unverzichtbar

Dass die Nachfrage langfristig groß genug sein wird, um auch ein größeres Wolfram-Angebot aus sicheren Rechtsräumen zu absorbieren, zeigt die aktuelle Preisentwicklung bei Wolfram: Seit Anfang 2025 legte der Wolframpreis um rund 50% auf 500 USD / MTU zu. Hinzu kommt, dass die höheren Rüstungsausgaben der NATO erst in den kommenden Jahren Einfluss auf die Nachfrage haben werden. Das 5%-Ziel der NATO-Mitglieder katapultiert die Investitionen in den Sektor in einen noch vor Jahren undenkbaren Bereich. Wolfram ist für die Rüstung ein Schlüssel-Rohstoff: Bunkerbrechende Bomben, panzerbrechende Munition, der F-35 Kampfjet, der M1 Abrams Panzer oder auch Hyperschallwaffen, Luftabwehrwaffen bis hin zu Rüstungs-Hightech wie Radare oder Optronik wie sie das deutsche Unternehmen Hensoldt herstellt - ohne Wolfram wären diese Produkte undenkbar.



Almonty-Aktie: Gute Ausgangslage für positive Überraschungen

Nach dem Listing an der Nasdaq und der erfolgreichen Kapitalmaßnahme, die Almonty 90 Mio. USD von institutionellen Investoren in die Kassen spülte, um eine Verarbeitungsanlage für die Sangdong-Mine zu bauen, fokussiert sich der Markt wieder auf die langfristigen Perspektiven des Unternehmens. Berücksichtigt man Projekte, Knowhow und Marktposition von Almonty wird klar, dass die aktuellen Kursziele der Analysten nur eine Momentaufnahme sein können. Das 2011 vom heutigen CEO und Wolfram-Kenner Lewis Black gegründete Almonty Industries ist perfekt positioniert, um mittel- und langfristig für zusätzliches Wachstum zu sorgen. Die beiden zuletzt erschienenen Analysen von Oppenheimer & Co. und D.A. Davidson & Co mit Kursziel 7 USD untermauern die vielversprechende Perspektive von Almonty.

Dokumentation über Almontys Panasqueira-Mine:

Interessenskonflikt



Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.



Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum:

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.kapitalerhoehungen.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.kapitalerhoehungen.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: DE000HAG0005,US5533681012,CA0203987072