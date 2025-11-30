Seltene Erden im Fokus: Analysten heben MP Materials, Almonty und St George Mining hervor

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: St George Mining . (ISIN: AU000000SGQ1)

Kursziele führender Research-Häuser deuten auf ein erneutes Interesse an Seltenen Erden und strategischen Metallen hin, da politische Weichenstellungen die globalen Lieferketten neu ordnen.

Analysten nehmen den Sektor neu unter die Lupe, da Versorgungssicherheit an Bedeutung gewinn

Ein sich zuspitzendes geopolitisches Umfeld und eine verstärkte Fokussierung der Regierungen auf die Diversifizierung von Lieferketten lenken die Aufmerksamkeit der Analysten erneut auf Seltene Erden und andere kritische Mineralien. Research-Unternehmen erklären, dass eine Kombination aus politischer Unterstützung, eingeschränkten chinesischen Exporten und neuen Projektfortschritten die Aussichten mehrerer Entwickler in stabilen Rechtsordnungen verbessert.

St George Mining, MP Materials und Almonty Industries gehören zu den Unternehmen, die aktualisierte Analystenberichte und höhere Bewertungsansätze erhalten, da ihre Projekte in Richtung Produktion voranschreiten und langfristige Abnehmer sichern.

St George Mining gewinnt mit Fortschritten in Araxá an Dynamik

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat nach der Aufnahme der Berichterstattung durch Macquarie erhebliche Aufmerksamkeit erlangt. Die Bank setzte ein Kursziel von 0,20 AUD und vergab ein "Outperform"-Rating, wobei sie den "attraktiven Wert, untermauert durch eine doppelte Exposition gegenüber kritischen Mineralien und einen klaren Weg zur Produktion", hervorhob.

Macquarie bezeichnet das Araxá-Projekt in Brasilien als zentrale Quelle weiterer Wertsteigerung. Das Projekt liegt in unmittelbarer Nähe zu CBMM, dem weltweit größten Niobproduzenten, wodurch St George Zugang zu bestehender Infrastruktur, einer qualifizierten lokalen Belegschaft und jahrzehntelanger regionaler Verarbeitungsexpertise erhält. Die Bank erklärte, Araxá "könnte der nächste bedeutende Niobproduzent werden" und verwies auf "mehrere potenzielle Kurstreiber, darunter Ressourcenerweiterungen, beschleunigte Entwicklung und Finanzierungsspielräume".

Jüngste Bohrergebnisse untermauern diese Einschätzung. Die Analysen von St George zeigen hochgradige Seltene Erden und Niobium sowohl westlich als auch östlich der bestehenden Ressource, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist.

Das Investoreninteresse ist entsprechend gestiegen. Die Kapitalerhöhung des Unternehmens über 72,5 Mio. AUD wurde "aufgrund der starken Nachfrage institutioneller Anleger und strategischer Partner aufgestockt" und umfasste auch eine Beteiligung von Hancock Prospecting. Macquarie verweist darauf, dass sowohl Niobium als auch Seltene Erden auf der Top-10-Liste kritischer Mineralien des U.S. Department of the Interior stehen-ein Faktor, der wahrscheinlich zusätzliche Finanzierungsquellen erschließen wird, da westliche Staaten ihre Lieferketten diversifizieren.

MP Materials erhält neue Unterstützung von US-Analysten

MP Materials (ISIN: US5533681012) bleibt ein zentraler Bestandteil der US-Berichterstattung zu Seltenen Erden, nachdem BMO Capital Markets das Unternehmen deutlich hochgestuft hat. Die Bank vergab ein "Outperform"-Rating und ein Kursziel von 75 USD mit der Begründung, MP sei zum "US-Champion für Seltene Erden" geworden, nachdem ein Joint Venture mit dem US-Verteidigungsministerium und der Saudi Arabian Mining Company gesichert wurde.

Analysten sehen in dem Joint Venture einen grundlegenden Wandel im finanziellen Profil von MP. Die nicht besicherte Finanzierungsstruktur und der staatlich unterstützte NdPr-Preisuntergrenze von 110 USD/kg sollen die Ertragsstabilität verbessern, während das Unternehmen die nachgelagerte Magnetproduktion in Texas hochfährt. Der Anstieg der NdPr-Produktion-plus 51% im dritten Quartal-liefert zusätzliche Unterstützung.

Almonty Industries stärkt seine globale Position

Auch Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) rückt zunehmend in den Fokus, da das Unternehmen sein Wolfram-Portfolio in Nordamerika, Portugal und Südkorea erweitert. Aktualisierte Research-Berichte von Diamond Equity Research setzen eine Bewertung von 11,00 CAD an, basierend auf höheren langfristigen APT-Preiserwartungen und der nahezu abgeschlossenen Fertigstellung der Sangdong-Mine, die zum größten Wolframproduzenten außerhalb Chinas werden soll.

Analysten heben hervor, dass Sangdong über eine 15-jährige Abnahmevereinbarung mit der Plansee Group verfügt, die eine Preisuntergrenze beinhaltet und somit die Umsatzvolatilität reduziert. Neue Bohrprogramme in Panasqueira sowie der Erwerb des Gentung Browns Lake-Projekts in Montana schaffen zusätzliche Optionen, während die Preise nahe Mehrjahreshochs verharren.

Ein Sektor im Wandel durch Neuausrichtung der Lieferkette

Analysten zufolge werden die Marktbedingungen im Bereich kritischer Mineralien zunehmend weniger von Spotpreisen bestimmt, sondern vielmehr von langfristigen Strategien zur Sicherung der Versorgung. Unternehmen, die stabile Rechtsordnungen, diversifizierte Einnahmequellen und klar definierte kommerzielle Pfade vorweisen können, gewinnen verstärkt an Aufmerksamkeit.

Quellen:

Macquarie Equity Research "St. George Mining Armoured knight charging" dated 29.10.2025

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/mp-materials-stock-gains-momentum-on-strategic-expansion-and-analyst/68388139

https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/1fcecc30-8e85-4d04-ba28-ff2b706e024b

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Seltene Erden im Fokus: Analysten heben MP Materials, Almonty und St George Mining hervor appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,US5533681012,CA0203987072