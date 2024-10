Die Danone Aktie zeigt sich am 21. Oktober 2024 weitgehend stabil mit einem leichten Rückgang von 0,09% auf 64,67 EUR. Trotz eines Monatsverlusts von 1,31% verzeichnet die Aktie im Jahresvergleich ein beachtliches Plus von 19,57%. Der französische Lebensmittelkonzern behauptet sich weiterhin erfolgreich in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld, gestützt durch seine starke Position in den Bereichen Molkereiprodukte, Wasser und Spezialernährung.

Wachstumspotenzial durch Innovationen und Nachhaltigkeit

Danone setzt verstärkt auf Produktinnovationen und Nachhaltigkeit, um den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden. Mit einer Dividendenrendite von 3,64% für das laufende Jahr 2024 bleibt die Aktie für Anleger attraktiv. Experten beobachten gespannt, wie sich die strategischen Initiativen des Unternehmens zur Steigerung der operativen Effizienz und zur Expansion in Wachstumsmärkte auf [...]

Hier weiterlesen