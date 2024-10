Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnete am 21. Oktober 2024 einen leichten Rückgang von 0,26% auf 909,40 EUR. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt das Unternehmen weiterhin solide Fundamentaldaten. Mit einer Marktkapitalisierung von 99,2 Milliarden EUR bleibt Regeneron ein Schwergewicht im Biotechnologiesektor. Der Aktienkurs liegt zwar 20,52% unter seinem 52-Wochen-Hoch, konnte aber im Jahresvergleich ein Plus von 22,07% erzielen.

Aktuelle Finanzkennzahlen im Fokus

Die jüngsten Finanzkennzahlen unterstreichen die robuste Position von Regeneron. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 22,54 angegeben, was auf eine angemessene Bewertung hindeutet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) liegt aktuell bei 21,46, was im Branchenvergleich als durchaus attraktiv gelten kann. Anleger sollten die weitere Entwicklung des Unternehmens aufmerksam verfolgen, insbesondere im Hinblick auf die Fortschritte in der Produktpipeline und mögliche [...]

Hier weiterlesen