Nach Darstellung von SMC-Research ist clearvise der Kauf der Rechte an einem großen Solarpark gelungen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht mit den jüngsten Fortschritten die Wachstumspläne gut abgesichert.

clearvise habe laut SMC-Research zuletzt den Kauf der Rechte an einem baureifen PV-Park in Frankreich mit einer Zielkapazität von 70 MWp gemeldet - die größte Transaktion im Rahmen von Entwicklungskooperationen in der bisherigen Firmengeschichte. Diese Zusammenarbeit mit regionalen Projektentwicklern sei der wichtigste Wachstumstreiber, der zudem auch überdurchschnittliche Renditen sichere.

Die Analysten sehen den geplanten dynamischen Ausbau des Portfolios, den sie in ihrem Modell bereits unterstellt haben, mit den jüngsten Fortschritten sehr gut abgesichert und lassen ihre Schätzungen ab 2025 unverändert. Für 2024 zeichne sich nach den Produktionsdaten der ersten acht Monate ein Umsatz leicht über und ein EBITDA am oberen Ende der Zielspanne des Unternehmens ab. Die Analysten haben ihre Schätzungen für das laufende Jahr geringfügig angepasst und sehen das Kursziel weiterhin bei 3,00 Euro. Auf Basis der damit konstatierten deutlichen Unterbewertung laute das Urteil weiterhin "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.10.2024 um 9:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 21.10.2024 um 6:50 Uhr fertiggestellt und am 21.10.2024 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/10/2024-10-21-SMC-Comment-clearvise_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.