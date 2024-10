NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ericsson nach Zahlen zum dritten Quartal von 62,50 auf 70,50 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Diese seien zwar stark gewesen, aber keine Blaupause für die kommenden Jahre, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Es mangele an einer breit aufgestellten Erholung des Netzwerkausrüsters sowie an regionalen Produktänderungen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2024 / 21:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000108656

© 2024 dpa-AFX-Analyser