Amadeus Fire hat aufgrund des anhaltenden Wirtschaftspessimismus in Deutschland eine Gewinnwarnung herausgegeben. Das operative EBITA des Unternehmens sank in den ersten neun Monaten des Jahres um 14,8% gegenüber dem Vorjahr auf 46,4 Mio. EUR und lag damit unter den Erwartungen. Der Rückgang ist vor allem auf geringere Umsätze in der Zeitarbeit und Personalvermittlung im Segment Staffing zurückzuführen. Als Reaktion auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld hat Amadeus Fire seine Prognose für das operative EBITA für das Gesamtjahr 2024 auf ca. EUR 58 Mio. gesenkt, gegenüber der zuvor revidierten Prognose von EUR 64-70 Mio. Trotz des aktuellen Gegenwinds hat sich das Schulungssegment von Amadeus Fire gut entwickelt und den Rückgang bei den Personaldienstleistungen teilweise kompensiert. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr BUY-Rating, da sie an das langfristige Wachstum und die Fähigkeit zur Cash-Generierung glauben, senken aber ihr Kursziel von EUR 117,00 auf EUR 110,00, da sie ihre Schätzungen senken. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Amadeus%20FiRe%20AG





