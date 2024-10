EQS-News: HWK 1365 SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Aktie der HWK 1365 SE wird ab heute fortlaufend an der Börse Düsseldorf gehandelt: mwb research mit Kaufempfehlung und Kursziel 83,50 EUR



21.10.2024 / 10:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aktie der HWK 1365 SE wird ab heute fortlaufend an der Börse Düsseldorf gehandelt: mwb research mit Kaufempfehlung und Kursziel 83,50 EUR Königsbronn, 21. Oktober 2024 - Seit heute wird die Aktie der HWK 1365 SE (ehemals TERENTIUS SE; ISIN: DE000A3CMG80) an der Börse Düsseldorf fortlaufend gehandelt. Dem entsprechenden Wechsel aus dem Kassahandel mit einer Kursfeststellung pro Tag hatte die Börse Düsseldorf vergangene Woche zugestimmt. Der Schlusskurs am Freitag lag bei 27,80 EUR. Zuletzt hatte mwb research die Kaufempfehlung für die HWK-Aktie bestätigt und ein Kursziel von 83,50 EUR genannt. Die Umstellung ist ein weiterer Schritt zur Etablierung der Hüttenwerke Königsbronn (HWK), Deutschlands ältestem Industrieunternehmen und Weltmarktführer bei Kalanderwalzen für die Herstellung hochwertiger Papiere und Kartons, und der noch jungen HWK-Aktien am Kapitalmarkt. Sie soll den Handel der HWK-Aktie erleichtern und die Akzeptanz bei institutionellen Investoren und Privatanlegern weiter erhöhen. Als nächste Schritte sind ein Uplisting der Aktien in das Primärmarktsegment der Börse Düsseldorf und die Notierung im elektronischen Aktienhandel XETRA der Börse Frankfurt geplant. mwb research bestätigt Kaufempfehlung im Anschluss an Halbjahreszahlen mwb research empfiehlt die HWK-Aktie zum Kauf. Innerhalb des Studienupdates ( Download ) im Anschluss an die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen lag das Kursziel bei 83,50 EUR. Im Rahmen des Berichts über die aktuelle Unternehmensentwicklung hatte HWK die Analystenschätzungen für das Gesamtjahr bestätigt und einen positiven Ausblick auf 2025 gegeben. Im dritten Quartal 2024 lagen die Auftragseingänge bei rund 4,1 Mio. EUR und damit fast 50 % über dem Vorjahresniveau (Q3 2023: 2,7 Mio. EUR). Über HWK 1365 SE Die HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80) ist die börsennotierte Muttergesellschaft der Hüttenwerke Königsbronn GmbH (HWK), Deutschlands ältestem Industrieunternehmen und Weltmarktführer bei Kalanderwalzen, einem High Tech Produkt des deutschen Maschinenbaus. Die bis zu 85 Tonnen schweren Kalanderwalzen sind für die Herstellung hochwertiger Papiere und Kartons unerlässlich. Damit profitiert HWK von dem steigenden Bedarf an Kartonagen im E-Commerce und an beschichteten Papieren als umweltfreundliche Alternative zu Plastikverpackungen. Der Mittelständler aus Baden-Württemberg mit rund 100 Mitarbeitern hat im Jahr 2023 21,8 Mio. EUR umgesetzt. Zum weiteren Wachstum sollen neben dem Kerngeschäft auch der Aufbau des margenstarken Servicegeschäfts und die Identifizierung neuer Anwendungsfelder für die Hightech-Walzen beitragen.

Kontakt Presse und Investor Relations

HWK 1365 SE

www.hwk1365.de

Fabian Lorenz

T: +49 221 29 83 15 88

M: investorrelation@hwk1365.de Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.



21.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com