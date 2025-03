EQS-Ad-hoc: HWK 1365 SE / Schlagwort(e): Personalie

HWK 1365 SE: Verwaltungsrat neu konstituiert



24.03.2025

HWK 1365 SE: Verwaltungsrat neu konstituiert Königsbronn, 24. März 2025 - Nachdem in der vergangenen Woche zwei neue Verwaltungsratsmitglieder bestellt wurden, hat sich das Gremium der HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80; "die Gesellschaft") heute neu konstituiert. Andreas Henniger ist neuer Vorsitzender des Verwaltungsrats und Sibylle Engel ist neue stellvertretende Vorsitzende. Roman Zitzelsberger wurde neben seiner Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied zum neuen geschäftsführenden Direktor der Gesellschaft bestellt. Roman Zitzelsberger bleibt Verwaltungsratsmitglied und wurde für die kommenden 3 Jahre zum neuen geschäftsführenden Direktor der Gesellschaft bestellt. Mitteilende Person

www.hwk1365.de Über HWK 1365 SE Die HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80) ist die börsennotierte Muttergesellschaft der Hüttenwerke Königsbronn GmbH (HWK), Deutschlands ältestem Industrieunternehmen und Weltmarktführer bei Kalanderwalzen, einem High Tech Produkt des deutschen Maschinenbaus. Die bis zu 85 Tonnen schweren Kalanderwalzen sind für die Herstellung hochwertiger Papiere und Kartons unerlässlich. Damit profitiert HWK von dem steigenden Bedarf an Kartonagen im E-Commerce und an beschichteten Papieren als umweltfreundliche Alternative zu Plastikverpackungen. Der Mittelständler aus Baden-Württemberg mit rund 100 Mitarbeitern hat im Jahr 2023 21,8 Mio. EUR umgesetzt. Zum weiteren Wachstum sollen neben dem Kerngeschäft auch der Aufbau des margenstarken Servicegeschäfts und die Identifizierung neuer Anwendungsfelder für die Hightech-Walzen beitragen. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.



