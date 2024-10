EQS-Ad-hoc: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose

secunet Security Networks AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2024 und erhöht Umsatzprognose 2024



21.10.2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR secunet Security Networks AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2024 und erhöht Umsatzprognose 2024 [Essen, 21. Oktober 2024] Die secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503, WKN 727650) erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 254,8 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (239,0 Mio. Euro). Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 17,6 Mio. Euro und übertraf den Vorjahreswert (9,7 Mio. Euro) um 82 %. Der Anstieg der Kennzahlen ist im Wesentlichen auf eine positive Geschäftsdynamik im Segment Public Sector zurückzuführen. Auf Basis dieser Ergebnisse und unter Berücksichtigung der aktuellen Geschäftsaussichten erhöht der Vorstand seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 und erwartet nunmehr einen Umsatz von leicht über 400 Mio. Euro. Zuvor wurde mit einem Umsatz von etwa 390 Mio. Euro gerechnet. Die Prognose für das EBIT bleibt aufgrund von Sondereffekten unverändert bei rund 42 Mio. Euro. Die vollständigen Ergebnisse für die ersten neun Monate 2024 werden am 12. November 2024 veröffentlicht.

Kontakt Philipp Gröber

Director Investor Relations

Tel: +49 201 5454-3937

E-Mail: investor.relations@secunet.com secunet Security Networks AG

Kurfürstenstraße 58

45138 Essen

http://www.secunet.com ISIN: DE0007276503

WKN: 727650

Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart



