Die Friedrich Vorwerk Gruppe (FVG) hat ein starkes vorläufiges Ergebnis für das 3. Quartal bekannt gegeben: Der Umsatz stieg um 32,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 145 Mio. EUR und das EBITDA auf 25,3 Mio. EUR, was einer starken Marge von 17,4 % entspricht. Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen und wurden durch erhöhte Produktionskapazitäten erzielt. FVG meldete für das 3. Quartal einen schwachen Auftragseingang von 108,8 Mio. EUR, was einem Book-to-Bill von nur 0,8x entspricht. Auf 9M-Basis betrug das Book-to-Bill-Verhältnis jedoch das 1,35-fache, verbunden mit einem starken Auftragsbestand von rund EUR 1,2 Mrd., der künftiges Wachstum gewährleistet. Auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnisse hat die FVG ihre Prognose für das Jahr 24 angehoben und erwartet nun einen Umsatz von rund 445 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von 13-15%. Die Analysten von mwb research heben aufgrund der guten Vorabzahlen und des guten Marktumfeldes ihre Schätzungen an und erhöhen das Kursziel auf EUR 36,00 (zuvor 33,00), behalten aber das Rating "Kaufen" bei. Die vollständige Analyse ist verfügbar unter https://www.research-hub.de/companies/Friedrich%20Vorwerk%20Group%20SE





