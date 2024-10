Die Koenig & Bauer Aktie verzeichnete am 21. Oktober 2024 einen leichten Anstieg von 0,48% auf 8,375 Euro. Dieser moderate Zuwachs erfolgt trotz eines herausfordernden Jahres für den traditionsreichen Druckmaschinenhersteller. Obwohl die Aktie in den letzten 12 Monaten einen Rückgang von 30,90% erlebte, zeigt der jüngste Kursanstieg eine mögliche Trendwende an.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Koenig & Bauer deuten auf eine Unterbewertung hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,11 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,57 liegt die Aktie deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Trotz eines negativen Cash-Flows im vergangenen Jahr bleibt das Unternehmen für Investoren interessant, die auf eine Erholung in der Druckindustrie setzen.

[...]

Hier weiterlesen