Die Bayer-Aktie ist zuletzt massiv unter Druck geraten. Am Montag gibt es nun neue Nachrichten für den DAX-Konzern. Können diese bei der Bodenbildung helfen? Oder wird es noch weiter für die Papiere nach unten gehen? Leichter Aufwind am Montag Am Montag zeigt sich die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer leicht positiv, nachdem das Unternehmen Nachrichten zum Augenmedikament Eylea vorgelegt hat. Denn eine neue Studie unterstreicht das Wirksamkeits- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...