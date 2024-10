FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 500 (620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CERILLION PRICE TARGET TO 1960 (1690) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 420 (410) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP STARTS YELLOW CAKE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 750 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 26 (27) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1296 (1415) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 430 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 171 (148) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2100 (2075) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1030 (1000) PENCE - OVERWEIGHT - JPMORGAN STARTS GENUIT GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 535 PENCE - RBC CUTS INTERTEK TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 5000 (5200) PENCE - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1180 (1120) PENCE - 'HOLD' - RPT: JEFFERIES RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1180 (1120) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6000 (5850) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 4500 (4200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 750 (730) PENCE - 'NEUTRAL'



