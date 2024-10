Tesla hat bei der Vorstellung seines Robotaxis die Erwartungen enttäuscht. Aufatmen dagegen bei Alphabets Tochterfirma Waymo und Uber. Beide können den Vorsprung vor Tesla im lukrativen Robotaxi-Business weiter ausbauen.Elon Musk war einmal mehr Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller zugleich in einer grandiosen Tesla-Show. Es ist Donnerstagabend, 22:53 Uhr. Elon Musk kommt aus einem Theater der Warner Bros. Studios in Burbank in der Nähe von Los Angeles. Er hält kurz inne, schüttelt seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...