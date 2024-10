Unterföhring (ots) -Der erste Blick. Das erste Lächeln. Das erste Herzklopfen. Am Montag, den 28. Oktober 2024, beginnt für Pia (26) und Toni (30) in der SAT.1-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" das wohl aufregendste Kapitel ihres Lebens. Sie treffen sich zum ersten Mal - um direkt zu heiraten.In einem märchenhaften Schlosspark wird die kreative Pia aus Niedersachsen zur Prinzessin für einen Tag. Sie blickt dort zum ersten Mal ihrem Prinzen, dem bodenständigen Bayern Toni, in die Augen. "Ich hoffe, dass es so wird, wie wir uns das beide in unseren Träumen vorgestellt haben...", sagt der Bräutigam über das Blind-Date im Standesamt. "... die Tür geht auf. Wir strahlen uns beide an. Wir haben beide ein Lächeln auf den Lippen. Und denken uns: Das ist es, wovon wir immer geträumt haben." Mit Herzklopfen schickt Toni seiner Braut vor der Trauung eine Botschaft: "Herz an und bis gleich, dein Bräutigam." Wird Toni begeistert sein? Wird Pia "Ja" sagen?Diese zehn weiteren Singles suchen in der neuen Staffel ihren Traumpartner fürs Leben:- Fabian (38), aus Illertissen (Bayern)- Michelle (31), aus Castrop-Rauxel (NRW)- Christian (30), aus Gelsenkirchen (NRW)- Emma (24), aus Cuxhaven (Niedersachsen)- Martin (45), aus Goslar (Niedersachsen)- Jenny (39), aus Dormagen (NRW)- Marco (43), aus Dresden (Sachsen)- Desiree (36), aus Worbis (Thüringen)- Kevin (33), aus Weisel (Rheinland-Pfalz)- Francisca (29), aus Kirchheim unter Teck (Baden-Württemberg)"Hochzeit auf den ersten Blick" wird produziert von Redseven Entertainment, im Auftrag von SAT.1."Hochzeit auf den ersten Blick" - neun Episoden, ab 28. Oktober 2024 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn und einzigartige Einblicke zur 11. Staffel bereits ab 21. Oktober 2024 exklusiv auf Joyn.Pressekontakt:Luisa HollmannContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneInfos & Fotos: www.presse.sat1.deOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5891275