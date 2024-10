© Foto: yousafbhutta auf Pixabay



Netflix setzt seine Erfolgsgeschichte fort und übertrifft erneut die Erwartungen der Analysten. Mit einem geschickten Mix aus preisgünstigen Werbe-Abos und exklusiven Serienhits wie "Squid Game" hat der Streaming-Gigant im letzten Quartal beeindruckende 5 Millionen neue Nutzer gewonnen. Diese Strategie zeigt Wirkung: nicht nur die Abonnentenzahlen steigen, sondern auch Umsatz und Gewinn erreichen neue Höhen. Doch welche Faktoren treiben Netflix' anhaltenden Erfolg wirklich an, und was bedeutet dies für Anleger? Wir werfen einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen und die künftigen Aussichten.

Das neue Werbe-Abo: Ein Wachstumsbooster für Netflix

Netflix hat mit seinem Werbe-Abo-Modell einen entscheidenden Schritt unternommen, um auch preissensiblen Kunden attraktive Angebote zu machen. Seit der Einführung des neuen Abo-Modells, das durch Werbeeinblendungen während des Streamings subventioniert wird, zeigt sich ein starker Anstieg der Nutzerzahlen. Besonders in Märkten wie Deutschland, wo die günstigen werbefreien Optionen abgeschafft wurden, greifen immer mehr Kunden zu dieser neuen, preiswerteren Abo-Option. Tatsächlich machte das Werbe-Abo im letzten Quartal über die Hälfte der neuen Abonnenten aus, was die Attraktivität dieses Modells unterstreicht.

Der Videostreaming-Riese verzeichnete einen Anstieg von 35 Prozent bei den Nutzern, die das Werbeangebot nutzen. Damit gewinnt Netflix nicht nur neue Kunden, sondern auch Werbekunden, die zunehmend bereit sind, in Online-Streaming-Plattformen statt in traditionelle TV-Werbung zu investieren. Dies eröffnet Netflix eine neue Einnahmequelle, die langfristig zu einem wichtigen Standbein des Unternehmens werden könnte.

Besonders bemerkenswert: Trotz der Werbeeinblendungen verbringen Abonnenten mit und ohne Werbung im Durchschnitt etwa 2 Stunden täglich auf Netflix. Dies spricht für die hohe Bindungskraft des Angebots, da der Konsum der Inhalte offenbar auch durch Werbeunterbrechungen kaum beeinträchtigt wird.

Serienhits und starke Quartalszahlen als Wachstumstreiber

Ein weiterer Schlüsselfaktor für den anhaltenden Erfolg von Netflix ist die Stärke seines Serienportfolios. Blockbuster wie die südkoreanische Erfolgsserie "Squid Game" ziehen regelmäßig Millionen von Zuschauern an und haben dem Unternehmen im vergangenen Quartal zu einem erneuten Schub verholfen. Neben der Fortsetzung solcher Serienhits investiert Netflix kontinuierlich in neue Inhalte, die weltweit Anklang finden. Serien wie "The Perfect Couple" und "Cobra Kai" haben das Potenzial, ähnliche Erfolgswellen auszulösen.

Diese Strategie zahlt sich auch finanziell aus. Im 3. Quartal 2024 erzielte Netflix einen Umsatz von rund 9,8 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gewinn stieg sogar auf 2,36 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 40 Prozent entspricht. Der wachsende Umsatz und die soliden Gewinne zeigen, dass Netflix nicht nur beim Nutzerwachstum, sondern auch in der finanziellen Performance stark zulegt.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Account-Sharings haben ebenfalls Früchte getragen. Seitdem Netflix 2023 damit begann, das Teilen von Passwörtern außerhalb eines Haushalts zu unterbinden, haben sich viele ehemalige "Trittbrettfahrer" für ein eigenes Abo entschieden. Dies war ein weiterer Faktor für die beeindruckenden 5 Millionen neuen Abonnenten im letzten Quartal.

Charttechnik und Aktienausblick: Netflix erreicht neue Höhen

Die beeindruckenden Quartalszahlen und die solide Wachstumsstrategie haben sich auch auf den Aktienkurs von Netflix positiv ausgewirkt. Mit einem Kursanstieg von über 11 Prozent markierte die Netflix-Aktie jüngst ein neues Allzeithoch bei 763,99 US-Dollar (nachbörslich 766,50 US-Dollar) . Die charttechnische Analyse deutet darauf hin, dass der Aufwärtstrend der Aktie weiter intakt ist. Nachdem die Aktie zuvor mehrere Monate in einer Seitwärtsbewegung verharrte, sorgten die starken Quartalszahlen für den Ausbruch über die bisherige Widerstandszone.

Auch das Handelsvolumen zeigt eine deutliche Zunahme, was darauf hindeutet, dass institutionelle Anleger verstärkt auf Netflix setzen. Mit dem neuen Allzeithoch hat sich eine wichtige psychologische Marke etabliert. Solange der Kurs oberhalb der 700-US-Dollar-Marke bleibt, könnte der Aufwärtstrend anhalten. Kurzfristig könnte eine Konsolidierung folgen, bevor die Aktie erneut zulegen könnte - insbesondere, wenn die Ergebnisse des Weihnachtsquartals ebenfalls positiv ausfallen. Der RSI zeigte zwar in den vergangenen Monaten bei neuen Hochs negative Divergenzen auf, die den Anstieg nicht bestätigten. Jedoch sollten Investoren, solange die Aktie oberhalb der 600 US-Dollar Marke verläuft, dies als Zukaufmöglichkeit erkennen und Kurse unterhalb dieser Trendlinie als Positionsabsicherung für Stoppkurse verwenden. Durch das momentan entstandene Momentum könnte die Aktie in den kommenden Monaten auch noch die 850 US-Dollar erreichen, und eventuell später sogar in Richtung 1.000 US-Dollar marschieren.

Netflix-Aktie bleibt ein Kauf

Angesichts der starken fundamentalen Entwicklung des Unternehmens und der positiven Aussichten durch die neue Werbestrategie ist die Netflix-Aktie nach wie vor eine attraktive Wahl für Anleger. Die Einführung des Werbe-Abos sorgt nicht nur für ein stabiles Nutzerwachstum, sondern eröffnet auch neue Einnahmequellen im Bereich der digitalen Werbung. Zudem stärken die Investitionen in Serienhits wie "Squid Game" die Marktposition von Netflix als führende Streaming-Plattform.

Charttechnisch zeigt die Aktie weiterhin Aufwärtspotenzial, und auch die Prognosen des Unternehmens für das kommende Jahr stimmen optimistisch. Ein Umsatzwachstum von 15 Prozent für das Gesamtjahr 2024 und solide Gewinnzuwächse untermauern die Kaufempfehlung. Wer auf langfristiges Wachstum setzen möchte, sollte die Netflix-Aktie definitiv im Blick behalten.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.