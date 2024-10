Der Rüstungsboom an der Börse ist in den vergangenen Monaten deutlich abgeebbt. Während Rheinmetall im DAX in einer Seitwärtsbewegung festhängt, ging es bei den Nebenwerten Hensoldt und Renk sogar Stück für Stück nach unten. Am Montag legen beide Aktien aber deutlich zu, DER AKTIONÄR nennt die Hintergründe für den Kursanstieg.Besonders deutlich fällt das Plus bei Hensoldt mit mehr als vier Prozent aus. Schwung verleiht dabei eine neue Studie der Bank of America, die die Einstufung für den MDAX-Titel ...

