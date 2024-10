Die Deutsche Rohstoff AG verzeichnet eine beeindruckende operative Entwicklung und senkt gleichzeitig ihre Kapitalkosten. Das Unternehmen hat sein Bohrprogramm in Wyoming erfolgreich ausgeweitet und konnte dabei deutliche Kosteneinsparungen erzielen. Die Produktion im dritten Quartal lag bei rund 14.700 BOEPD, was die positive Entwicklung unterstreicht. Besonders hervorzuheben sind die Kostensenkungen bei den Bohrungen, wobei die Niobrara-Bohrungen nun etwa 10 Millionen USD kosten, was einer Reduzierung um 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Investitionssteigerung und Flächenerweiterung

Das Investitionsbudget für 2024 wurde von ursprünglich 145-165 Millionen EUR auf 175-180 Millionen EUR angehoben. Trotz dieser Erhöhung bleiben die Prognosen für Umsatz (210-230 Millionen EUR) und EBITDA (160-180 Millionen EUR) unverändert. Zusätzlich hat das Unternehmen seine Flächenposition um etwa 5.000 Acre erweitert, was die Grundlage für zukünftiges Wachstum schafft. Diese strategischen Schritte positionieren die Deutsche Rohstoff AG für eine vielversprechende Zukunft im US-Öl- und Gasgeschäft.

