Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG (DRAG), präsentiert immer ziemlich unaufgeregt - egal, was an den Märkten gerade los ist. Das muss wohl so sein, denn bei der Digitalkonferenz zur Vorlage des Geschäftsberichts 2024 räumt Weitz unumwunden ein: "Das Öl- und Gasgeschäft ist manchmal nichts für schwache Nerven." Umso interessanter, dass scharfe Rücksetzer - wie zuletzt - im Ölpreis auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...