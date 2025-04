Die Deutsche Rohstoff meldete ihre endgültigen GJ24-Ergebnisse und bestätigte die vorläufigen Zahlen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 25 wurde aufgrund der reduzierten Ölpreisprognose (WTI Basisszenario jetzt 60 USD statt 75 USD) und eines reduzierten Bohrprogramms revidiert. Die Umsatz- und EBITDA-Schätzungen wurden jedoch nur geringfügig gesenkt, was auf ein effektives Hedging, höhere Working Interest und eine positive Einschätzung der Bohrlochproduktivität zurückzuführen ist. Eine vorgeschlagene Dividendenerhöhung um 14% auf 2,00 EUR und ein erneutes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 4 Mio. EUR sind attraktiv für die Aktionäre. Die erfolgreiche Aufstockung der Anleihe um EUR 40 Mio. in der vergangenen Woche und ein komfortables Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 0,9x stellen die Deutsche Rohstoff auf eine solide finanzielle Basis. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen entsprechend dem neuen Basisszenario an, was zu einem revidierten Kursziel von EUR 47,00 (alt: EUR 53,00) führt. Die Deutsche Rohstoff wird auf EV/EBITDA-Basis weiterhin mit einem deutlichen Abschlag gegenüber der Peer Group gehandelt, was das Wertpotenzial unterstreicht. Die Aktionäre werden mit einer attraktiven Dividende und der Unterstützung durch das neue Rückkaufprogramm belohnt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG