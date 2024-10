Zum Auftakt in die neue Handelswoche legen die Anteilscheine der beiden Energieriesen BP und Eni direkt zu. Dies dürfte auch daran liegen, dass die Ölpreise am Montag wieder leicht gestiegen sind. Sie haben damit einen Teil der Verluste der vergangenen Woche wettgemacht. Brent zur Lieferung im Dezember stieg am Vormittag um 39 Cent auf 73,45 Dollar.Der Preis für ein Barrel zur Lieferung im November legte um 48 Cent auf 69,70 Dollar zu. In der vergangenen Woche waren die Ölpreise noch deutlich gefallen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...