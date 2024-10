Eco Stor machte sich seit Monaten stark dafür, die Gewerbesteuereinnahmen aus Batteriespeichern ebenso wie bei Photovoltaik- und Windkraftanlagen zwischen Standort- und Betreibergemeinde aufzuteilen. Der Bundestag hat dies nun mit dem beschlossen, fehlt noch grünes Licht aus dem Bundesrat. Bei Photovoltaik-Kraftwerken und Windparks ist es schon lange so geregelt, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu 90 Prozent an die Standortgemeinde und zu 10 Prozent an die Gemeinde gehen, in der der Betreiber seinen Hauptsitz hat. Im dem Jahressteuergesetz 2024 ist dies nun auch für Stromspeicher festgeschrieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...