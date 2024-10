© Foto: Unsplash



Tesla ist der erste Wert der "Magnificent Seven", der am Mittwoch seine Gewinne bekannt gibt. Die RBC hat sich im Vorfeld geäußert.Die Royal Bank of Canada (RBC) hat ihre positive Bewertung für Tesla mit einem Kursziel von 236 US-Dollar bestätigt. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwas über 7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Analyst Tom Narayan betonte in einer aktuellen Branchenanalyse, dass die allgemeine Stimmung im Automobilsektor negativ sei, begründet durch mehrere Faktoren, darunter vier signifikante Gewinnwarnungen von führenden Herstellern für das laufende Jahr. Er merkte an, dass nach den jüngsten Preiserhöhungen infolge der Corona-Pandemie nun …