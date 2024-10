EQS-Ad-hoc: Basler AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/9-Monatszahlen

Basler AG: Vorläufige Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2024: Ausbleibende Markterholung erfordert Organisations- und Prognoseanpassung



21.10.2024 / 13:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Insider Information gem. Artikel 17 MAR

Vorläufige Geschäftszahlen / 9-Monatsbericht

Vorläufige Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2024: Ausbleibende Markterholung erfordert Organisations- und Prognoseanpassung

Umsatz: 136,8 Mio. Euro (VJ: 157,5 Mio. Euro, -13 %)

Auftragseingang:133,5 Mio. Euro (VJ: 128,3 Mio. Euro, +4 %)

EBITDA: 9,0 Mio. Euro (VJ: 3,3 Mio. Euro, >+100 %)

EBT: -4,9 Mio. Euro (VJ: -16,1 Mio. Euro)

Freier Cashflow: 1,5 Mio. Euro (VJ: -11,1 Mio. Euro)

Prognoseanpassung 2024: Umsatz 178 bis 184 Mio. Euro (zuvor 190 bis 200 Mio. Euro), EBT -8 bis -12 Mio. Euro (zuvor Vorsteuer-Rendite von 0 bis 3 % bzw. Vorsteuerergebnis von 0 bis 6 Mio. Euro)

Kostensenkungsprogramm und Wechsel im Vorstand

Ahrensburg, den 21.10.2024 - Die Basler AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, legt heute vorläufige Zahlen für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2024 vor.

Der Basler-Konzern hat die Berichtsperiode mit einem Umsatz von 136,8 Mio. Euro (VJ: 157,5 Mio. Euro; -13%) sowie einem Ergebnis vor Steuern von -4,9 Mio. Euro (VJ: -16,1 Mio. Euro) abgeschlossen. Nachdem sich Auftragseingänge und Umsätze im ersten Halbjahr 2024 noch positiv entwickelten, kam es im dritten Quartal zu einer erneuten Abkühlung der Nachfrage. Die Umsätze sanken gegenüber dem Vorquartal von 49,5 Mio. Euro auf 43,7 Mio. Euro. Die Auftragseingänge reduzierten sich im Vergleich zum Vorquartal von 48,5 Mio. Euro auf 41,0 Mio. Euro.

Im Wesentlichen als Folge der schwachen Umsätze im dritten Quartal erhöhte sich der aufgelaufene Vorsteuerverlust von -2,3 Mio. Euro zur Jahresmitte auf -4,9 Mio. Euro zum Ende der Berichtsperiode.

Der operative Cashflow der ersten neun Monate betrug 12,8 Mio. Euro (VJ: -0,1 Mio. Euro). Der Cashflow aus investiver Tätigkeit betrug -11,3 Mio. Euro (VJ: -11,0 Mio. Euro) und beinhaltet Auszahlungen für Beteiligungen in Höhe von 4,2 Mio. Euro. In Summe führte dies zu einem positiven freien Cashflow von 1,5 Mio. Euro (VJ: -11,1 Mio. Euro).

Die rückläufige Umsatzentwicklung der Basler AG fällt in eine Phase verhaltener makro-ökonomischer Ausblicke, global rückläufiger Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und anhaltender geopolitischer Risiken. Insbesondere die geringe Nachfrage aus den Ausrüstungsindustrien für Konsumelektronik, Logistik und Laborautomation, die verhaltene Binnenkonjunktur in China sowie die zunehmende Abkühlung des bisher recht robusten europäischen Marktes unterbrachen in den Sommermonaten die im ersten Halbjahr eingetretene leichte Marktbelebung. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) reduzierte daher Anfang Oktober seine Umsatzprognose für die deutsche Computer Vision-Industrie und geht für 2024 nunmehr von einem Rückgang der Branchenerlöse gegenüber Vorjahr um 10 % aus.

Aufgrund dessen kommt der Vorstand zu der Überzeugung, dass die in 2023 erzielte Absenkung der Gewinnschwelle auf unter 200 Mio. Euro nicht ausreicht, um den Basler-Konzern nachhaltig in die Gewinnzone zurückzuführen. Der Vorstand hat daher beschlossen, die Gewinnschwelle für das Geschäftsjahr 2025 auf ein Niveau von unter 180 Mio. Euro abzusenken. Hierfür werden die Personalkosten reduziert und Sachkosten sowie Investitionen auf dem aktuellen Niveau eingefroren. Die Maßnahmen sollen überwiegend spätestens zu Beginn des neuen Geschäftsjahres wirksam werden.

Infolge des aufgelaufenen Verlusts, des sich abschwächenden Markts im zweiten Halbjahr und der mit dem Personalabbau verbundenen Einmalaufwendungen passt der Vorstand die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 deutlich an. Die Umsatzerlöse werden nunmehr innerhalb eines Korridors von 178 bis 184 Mio. Euro (bisher 190 bis 200 Mio. Euro) erwartet. Die erwarteten Einmalaufwendungen belaufen sich auf ca. 5,5 Mio. Euro. Abhängig vom Eintreten der noch bestehenden Umsatzrisken und davon, ob der geplante Personalabbau vollständig bis Ende 2024 umgesetzt werden kann, ergibt sich ein negatives Vorsteuerergebnis innerhalb eines Korridors von -8 bis -12 Mio. € (bisher Vorsteuerrendite von 0 % bis 3 % bzw. Vorsteuerergebnis von 0 bis 6 Mio. Euro).

Der Aufsichtsrat nimmt die Korrektur der Umsatz- und Ergebnisprognose zum Anlass, einen Umbau des Vorstands vorzunehmen. Alexander Temme, der bisherige Chief Commercial Officer (CCO) der Basler AG, scheidet zum Jahresende aus dem Unternehmen aus. Das CCO-Ressort wird von Hardy Mehl, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und langjährigen Chief Financial Officer der Basler AG, übernommen. Hardy Mehl ist seit 25 Jahren im Unternehmen tätig und verfügt aufgrund seiner vorherigen Tätigkeiten in der Basler AG sowohl über langjährige Erfahrung in der Branche als auch in der internationalen Vermarkung von Computer Vision Produkten. Zur Unterstützung von Hardy Mehl wird das Unternehmen temporär erfahrene Management-Kapazität aus dem Bereich Vermarktung verpflichten. Der Aufsichtsrat dankt Alexander Temme aufrichtig für dessen großes Engagement und wünscht beiden Persönlichkeiten viel Erfolg und alles Gute. Weiterhin hat der Aufsichtsrat die Nachfolge von Hardy Mehl in seiner Rolle als CFO in die Wege geleitet. Die CFO-Position der Basler AG ist zum 01.01.2025 nachbesetzt. Einzelheiten zur Person werden im Laufe des 4. Quartals bekanntgegeben.

Der vollständige 9-Monatsbericht wird am 7. November 2024 veröffentlicht.

------------------------------------------------------------

Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 900 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com , ISIN DE 0005102008

21.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com