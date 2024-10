NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Ticketpreise bei dem Billigflieger lägen derzeit ein Fünftel unter dem März-Hoch und entsprechend seien die Marktschätzungen nicht nur für dieses Jahr deutlich gesunken, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibt aber der Überzeugung, dass die Herausforderungen von Ryanair vorübergehender Art sind. Positive Andeutungen zu den Ticketpreisen seien ermutigend für das Chance-Risiko-Profil im zweiten Geschäftsquartal./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2024 / 21:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

