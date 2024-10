BioNTech SE, das innovative Immuntherapie-Unternehmen aus Mainz, kündigt die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 an. Am 4. November 2024 wird das Unternehmen nicht nur die Zahlen präsentieren, sondern auch eine Telefonkonferenz für Investoren, Analysten und die Öffentlichkeit abhalten. Diese Veranstaltung bietet eine Plattform für die Darlegung der finanziellen Leistung und aktueller Unternehmensentwicklungen. Interessierte Teilnehmer können sich im Voraus registrieren, um Zugang zu den Einwahldaten zu erhalten. Zusätzlich wird ein Webcast zur Verfügung gestellt, der die visuelle Präsentation der Ergebnisse ermöglicht.

Vielfältiges Produktportfolio und globale Zusammenarbeit

BioNTech zeichnet sich durch ein breites Spektrum an Produktkandidaten aus, das von individualisierten mRNA-Therapien bis hin zu innovativen CAR-T-Zelltherapien reicht. Das Unternehmen setzt auf moderne Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika zu beschleunigen. Neben der Onkologie-Pipeline arbeitet BioNTech an mRNA-Impfstoffkandidaten gegen verschiedene Infektionskrankheiten. Die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern aus der pharmazeutischen Industrie unterstreicht die globale Ausrichtung und das Potenzial des Unternehmens in der Biotechnologiebranche.

