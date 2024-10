Die Stimmung im Automobilsektor ist derzeit negativ, was auch Tesla nicht unberührt lässt. Trotz dieser allgemeinen Marktlage hält die Royal Bank of Canada (RBC) an ihrer positiven Einschätzung für den Elektroautohersteller fest. Mit einem Kursziel von 236 US-Dollar sieht die Bank ein Aufwärtspotenzial von über 7 Prozent. Diese Prognose steht im Kontrast zu den jüngsten Gewinnwarnungen anderer führender Automobilhersteller.

Herausforderungen beim Cybertruck

Während Tesla an der Börse um Vertrauen kämpft, zeichnen sich beim mit Spannung erwarteten Cybertruck erste Schwierigkeiten ab. Die anfängliche Begeisterung scheint zu schwinden, da die Vorbestellerliste in den USA überraschend schnell abgearbeitet wurde. Dies könnte auf eine geringere Nachfrage als ursprünglich erwartet hindeuten und stellt möglicherweise eine Herausforderung für Teslas Strategie zur Eroberung des Pick-up-Marktes dar.

Tesla Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...