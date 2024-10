Die BASF-Aktie verzeichnete zu Handelsbeginn einen leichten Kursrückgang. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 46,80 Euro. Trotz des Rückgangs liegt der aktuelle Kurs immer noch 16,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 40,18 Euro, das am 5. August 2024 erreicht wurde. Interessanterweise bietet die Bank Vontobel Europe AG derzeit eine neue Aktienanleihe mit Barriere auf die BASF-Aktie zur Zeichnung an, was möglicherweise das Interesse der Anleger wecken könnte.

Analysten-Prognosen und Quartalszahlen

Experten haben für die BASF-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 49,20 Euro errechnet. Im letzten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 Euro je Aktie, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Der Umsatz sank ebenfalls um 6,90 Prozent auf 16,11 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten ein Ergebnis je Aktie von 3,36 Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 30. Oktober 2024 veröffentlicht.

