NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Studiendaten zu Rybelsus auf "Underperform" mit einem Kursziel von 560 dänischen Kronen belassen. Die Studie zeigte bei erwachsenen Diabetikern mit Herzkrankheit und/oder chronischer Nierenerkrankung im Vergleich zu Placebo eine 14-prozentige Verringerung des Risikos für schwere kardiovaskuläre Probleme - definiert als kardiovaskulären Tod, nicht-tödlichen Myokardinfarkt oder nicht-tödlichen Schlaganfall. Um klinisch bedeutend zu sein, müsste die relative Risikoreduktion laut Ärzten einen Tick höher sein, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die absolute Risikoreduktion am Ende eher gering ausfallen./mis/ajx



