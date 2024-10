Nachdem der Goldpreis (XAU/USD) in der Vorwoche um fast 2,5 % gestiegen war, stieg er am Montag im asiatischen Handel auf ein neues Rekordhoch von über $ 2.730, bevor er wieder leicht nachgab. Der Wirtschaftskalender bietet am Montag keine besonders wichtigen makroökonomischen Daten. In den USA werden mehrere Entscheidungsträger der Federal Reserve ...

