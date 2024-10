Der DAX (WKN: 846900) ist weiter auf Rekordjagd. In der abgelaufenen Woche legte das größte deutsche Börsenbarometer 280 Punkte zu und schloss +1,45% höher mit 19.657 Punkten. An drei von fünf Tagen wurden neue Rekordmarken aufgestellt. Die größten Gewinner waren Sartorius und MTU, Adidas und Porsche AG bildeten die Schlusslichter im DAX. Geht die Rallye in der neuen Woche weiter? Die Woche begann schwungvoll und führte den Index gleich auf ein neues ...

