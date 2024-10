Im kommenden Jahr startet ein Reallabor für KI, das sich in erster Linie an den Mittelstand richtet. Ziel des sogenannten "CRAI"-Projekts (Center of Research and development of trustworthy AI applications for mid-sized companies) ist, das mittelständische Unternehmen KI-Technologien in ihre Prozesse integrieren sollen.Unter der Leitung von Prof. Dr. Oliver Thomas vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) soll das Projekt eng mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten, um so KI-Lösungen vor allem praxisnah zu entwickeln. Das Reallabor werde ...

