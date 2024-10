DJ UBS verkauft Swisscard-Beteiligung an American Express

Von Adria Calatayud

ZÜRICH (Dow Jones)--Die UBS Group verkauft ihren 50-prozentigen Anteil am Swisscard-Joint-Venture an den bisherigen Partner American Express. Ein Verkaufspreis wurde in der Mitteilung nicht genannt. Swisscard war 1998 gemeinsam von Credit Suisse und American Express gegründet worden. Der Ausstieg ist ein weiterer Schritt zur Bereinigung des übernommenen Credit-Suisse-Portfolios durch UBS. Die Großbank hatte den in Schieflage geratenen Wettbewerber auch auf Drängen der Politik im vergangenen Jahr übernommen. Die Ausgabe von Kreditkarten in der Schweiz durch Swisscard passe nicht zu den strategischen Prioritäten der Bank, begründete UBS den Schritt.

Swisscard und UBS haben zudem eine Vereinbarung getroffen, mit der die Kartenportfolien der Credit Suisse an UBS übertragen werden. Karten der Marke Credit Suisse sollen dabei ersetzt werden, der Austausche beginne voraussichtlich in der ersten Hälfte 2025, hieß es.

American Express wird unterdessen mit Swisscard in der Schweiz tätig bleiben und nach Möglichkeiten suchen, die Präsenz in dem Land auszubauen, wie ein Sprecher sagte.

October 21, 2024 09:03 ET (13:03 GMT)

