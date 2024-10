Nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Vancouver, BC (17. Oktober 2024) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) ("Miata" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es die zuvor angekündigte Transaktion mit 79North Inc. ("79North") abgeschlossen hat, wodurch es alle emittierten und ausstehenden Aktien von 79North in einer All-Share-Transaktion (die "Transaktion") erworben hat. Miata und 79North hatten zuvor die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung in Bezug auf die Transaktion am 6. August 2024 angekündigt.

Im Zusammenhang mit der Transaktion hält Miata nun eine 70%ige Beteiligung am 21.929 ha großen Goldprojekt Sela Creek ("Sela Creek"), mit einer Option auf den Erwerb von 100%, wie in einer Pressemitteilung des Unternehmens am 26. August 2024 bekannt gegeben wurde, sowie eine 70%ige Beteiligung am 19.916 ha großen Goldprojekt Nassau ("Nassau"). Nassau-Goldprojekt ("Nassau"), die beide in Suriname, Südamerika, liegen. Sela Creek und Nassau befinden sich beide auf dem Guayana-Schild, in einer Region, die in letzter Zeit beträchtliche Investitionen in Goldexplorationen angezogen hat. Zu den anderen Unternehmen, die in Surinam tätig sind, gehören Founders Metals* (TSXV: FDR, OTCQX: FDMIF, FSE: 9DL0) (das Goldprojekt Antino), Newmont Corporation*, Zijin Mining* und Greenheart Gold*.

Abbildung 1: Lage der Goldprojekte Sela Creek und Nassau sowie anderer bemerkenswerter Projekte in Suriname*

Surinam verfügt über äußerst ergiebige Goldvorkommen, das mit den Grünsteingürteln des Guayana-Schildes verbunden ist. Es beherbergt mehrere produzierende Goldminen* und ausgereifte Erschließungsprojekte*, obwohl es im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern im Guayana-Schild relativ wenig erforscht ist. Die Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein für Miata dar und erweitert das Portfolio um zwei potenziell bezirksgroße Goldgrundstücke in einem aufstrebenden und produktiven Goldgürtel.

Miata ist derzeit dabei, eine vor kurzem durchgeführte, vermittelte Privatplatzierung abzuschließen, deren Erlöse ein erstes Bohrprogramm von mindestens 5.000 Metern Diamantbohrungen bei Sela Creek vollständig finanzieren werden.

Highlights der Transaktion und strategische Überlegungen

- Miata emittierte 8.999.953 Stammaktien ("Miata-Aktien") an ehemalige 79North-Aktionäre im Austausch für 100 % der emittierten und ausstehenden Aktien von 79North bei Abschluss.

- Nach Abschluss der Transaktion sind 42.368.562 Miata-Aktien ausgegeben und im Umlauf, wobei die ehemaligen 79North-Aktionäre etwa 21,24 % des kombinierten Unternehmens besitzen.

- Unter der Annahme eines Aktienpreises von $0,79 pro Miata-Aktie, basierend auf dem gestrigen Schlusskurs, beträgt der Gesamtwert des Eigenkapitals von 79North etwa $7,1 Millionen.

- Strategische Positionierung von Miata als Multi-Asset-Explorer in Suriname mit zwei Projekten, die sich über 40.000 ha im ertragreichen Guayana-Schild erstrecken.

- Sowohl Sela Creek als auch Nassau enthalten umfangreiche oberflächliche Bergbauaktivitäten(1) und aussichtsreiche historische Arbeiten, einschließlich Schlitz- und Schneckenproben, sowie Daten aus Diamantbohrungen, die von früheren Betreibern durchgeführt wurden.

- Sela Creek lieferte historische Schlitzproben mit bis zu 13,6 g/t Au auf 9 m, und Nassau lieferte Diamantbohrergebnisse mit bis zu 383,2 g/t Au auf 1,5 m.(2)

- Ein günstiges Genehmigungsumfeld, wettbewerbsfähige Bohrkosten, ganzjähriger Zugang, ein landeseigenes Analyselabor und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in Surinam führen zu einem positiven Umfeld für die Mineralexploration.

- Miata hat außerdem separat eine endgültige Vereinbarung mit den Konzessionsinhabern von Sela Creek unterzeichnet, um eine 100%ige Beteiligung an dem Projekt zu erwerben.

- Die jüngsten Bodenarbeiten auf Sela Creek sowie die kürzlich geflogenen LiDAR-Daten haben zur Identifizierung von Bohrzielen mit hoher Priorität für das geplante 5.000-Meter-Bohrprogramm geführt. Die Bohrungen werden voraussichtlich noch vor Jahresende beginnen.

- Nach Abschluss des Privatplatzierungsangebots des Unternehmens wird Miata für seine Bohrkampagne 2024/2025, deren Einzelheiten wir dem Markt in den kommenden Wochen mitteilen werden, vollständig finanziert sein.

"Diese Transaktion ist eine einmalige Gelegenheit, den Aktionären von Miata ein Engagement in einem wenig erforschten, aber äußerst produktiven Gebiet in Südamerika zu ermöglichen", sagte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata. "Wir haben viel Zeit damit verbracht, die Region zu evaluieren und die Möglichkeiten in Surinam zu bewerten, und sind vom Explorationspotenzial der Projekte Sela Creek und Nassau sehr begeistert. Wir glauben, dass wir durch die systematische Exploration von Sela Creek und Nassau auf den vorhandenen Explorationsdaten weiter aufbauen können.

"Insbesondere Sela Creek weist umfangreiche oberflächliche Bergbauaktivitäten auf, die unsere Überzeugung untermauern, dass das Grundstück ein hervorragendes Analogon zu anderen erfolgreichen Entdeckungen in Suriname darstellt. Darüber hinaus hat Nassau bei historischen Arbeiten vielversprechende Abschnitte gezeigt und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Newmont's Mine Merian. Seit Miata die Transaktion mit 79North bekannt gegeben hat, hat das Unternehmen beträchtliche Anstrengungen unternommen, um ein ganzheitliches Verständnis der Goldmineralisierung zu erlangen, und hat mehrere Ziele mit hoher Priorität erstellt, die durch frühere Daten sowie durch die jüngsten Probennahmedaten und vorläufigen LiDAR-Daten definiert und verfeinert wurden. Darüber hinaus wird Miata nach dem Abschluss der vor kurzem durchgeführten Privatplatzierung über das notwendige Kapital verfügen, um seine Explorationsaktivitäten für die Bohrkampagne 2024/2025 vollständig zu finanzieren. Wir möchten auch unseren lokalen surinamischen Partnern unsere Anerkennung aussprechen und freuen uns auf die weitere Entwicklung einer soliden Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten bei der Erschließung der Grundstücke Sela Creek und Nassau."

Transaktionsbedingungen

Gemäß den Bedingungen der Transaktion gab Miata 8.999.953 Miata-Aktien an 79North-Aktionäre aus. Das Umtauschverhältnis pro Aktie, das auf der Grundlage der Anzahl der an die ehemaligen Aktionäre von 79North ausgegebenen Miata-Aktien, geteilt durch die Anzahl der zum Abschluss der Transaktion ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von 79North, berechnet wurde, beträgt ungefähr 0,079 (das "Umtauschverhältnis"). Alle ausstehenden Aktienoptionen von 79North sind auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses in Miata-Aktien ausübbar.

Die Transaktion wurde im Rahmen eines dreiteiligen Zusammenschlusses gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) zwischen Miata, 79North und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Miata vollzogen. Die Transaktion wurde von den 79North-Aktionären auf einer Versammlung am 3. Oktober 2024 genehmigt.

Miata hat außerdem 1.000.000 Miata-Aktien an eine marktübliche Partei als Vermittlungsgebühr in Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion ausgegeben. Gemäß der Wertpapiergesetzgebung unterliegen diese Aktien einer Weiterverkaufsbeschränkung von mindestens vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

In Verbindung mit der Transaktion wird das Unternehmen einen Business Acquisition Report (BAR") einreichen, der nach der Einreichung auf SEDAR+ unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Thomas Hawkins, P.Geo., geprüft und genehmigt, der eine unabhängige qualifizierte Person gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

*Die erwähnten nahegelegenen Projekte, Lagerstätten und Minen sind nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass sie ein ähnliches Potenzial, eine ähnliche Größe oder einen ähnlichen Mineralisierungsgrad wie die Projekte Nassau und Sela Creek aufweisen.

(1)Das Unternehmen erzielt keine Einnahmen oder Lizenzgebühren aus dem Tagebau.

(2)Diese Daten sind historischer Natur und wurden vom Unternehmen nicht überprüft.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am ~215 km langen2 Goldprojekt Sela Creek in Suriname, mit einer Option auf den Erwerb von 100%, sowie eine 70%ige Beteiligung am ~200 km langen2 Goldprojekt Nassau in Suriname. Das Unternehmen besitzt auch eine Option auf eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Cabin Lake in der Omineca Mining Division in British Columbia. Das Unternehmen prüft laufend Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen an weiteren aussichtsreichen Mineralgrundstücken im Explorationsstadium.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

mailto:info@miatametals.com

+1 778 488 9754

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem der Abschluss des Privatplatzierungsangebots, die Finanzierung der Bohrungen bei Sela Creek durch die Erlöse aus dem Angebot, die Tatsache, dass das Unternehmen über das erforderliche Kapital verfügt, um seine Explorationsaktivitäten für die Bohrkampagne 2024/2025 vollständig zu finanzieren, dass die Grundstücke Distriktgröße haben, der Zeitplan und der Umfang der Explorations- und Bohrprogramme sowie die Einreichung einer BAR in Zusammenhang mit der Transaktion. Die Worte "erwartet", "glaubt", "möglicherweise", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und ist auch in keiner Weise als solches zu verstehen. Der Vertrieb von Miata-Wertpapieren in Verbindung mit den hierin beschriebenen Transaktionen wird nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (dem "U.S. Securities Act") registriert und Miata-Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Miata-Wertpapieren dar, noch darf ein Angebot oder Verkauf von Miata-Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

