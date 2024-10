Der chinesische Photovoltaik-Hersteller prüft die Ausgabe von einer Milliarde Hinterlegungsscheine für ausländische Aktien an der Frankfurter Börse. Mit dem so eingesammelten Geld will Jinko Solar unter anderem seinen Produktionsausbau finanzieren. Jinko Solar hat am Montag angekündigt, dass es die Ausgabe von 1. 000. 519. 986 Aktien in Form von Global Depositary Receipts (GDRs) für einen Yuan an der Frankfurter Börse beabsichtigt. Jeder GDR, unter dem man einen Hinterlegungsschein für ausländische Aktien versteht, repräsentiert dabei zehn Aktien. Die Ausgabe soll dabei über die wichtigste operative ...

