Am Freitag konnte der BVB zuhause einen Pflichtsieg gegen Aufsteiger St. Pauli einfahren. Morgen steht bereits das nächste wichtige Spiel an. Die Dortmunder treten zur Neuauflage des Champions-League-Finales 2023/24 beim Titelverteidiger Real Madrid an. Doch die Vorfreude ist angesichts der jüngsten Entwicklungen eher etwas getrübt.Denn die bisherige Auswärtsbilanz ist ernüchternd und die Personalsituation weiter angespannt. Obwohl der BVB als Tabellenführer der Königsklasse nach Spanien reist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...