München, 21. Oktober 2024 - CHERRY Digital Health, ein Tochterunternehmen der Cherry SE, hat einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur Marktführerschaft im Bereich eHealth-Lösungen erreicht: Die gematik hat offiziell die Produktzulassung für das eHealth-CardLink-Verfahren erteilt, welches integraler Bestandteil der CHERRY SmartLink-Lösung ist. Diese innovative Technologie ermöglicht das sichere Einlösen von E-Rezepten über NFC-fähige Smartphones. Nutzer und Nutzerinnen halten dafür ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) an ihr Smartphone, um das Rezept online zu bestellen oder in einer Apotheke zu reservieren. Mit dieser Zulassung untermauert CHERRY Digital Health seine Position als führender Anbieter im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Gerrit Schick, Geschäftsführer von CHERRY Digital Health, erklärt: "Die gematik-Zulassung ist ein wichtiger Vertrauensbeweis in die Qualität und Sicherheit unserer CHERRY SmartLink-Lösung. Wir sind auf dem besten Weg, gemeinsam mit unseren Partnern den erfolgreichen Markteintritt zu realisieren und einen entscheidenden Beitrag zur digitalen Transformation im Gesundheitswesen zu leisten." Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE, ergänzt: "Unstrittig belegt Deutschland bei der Digitalisierung die hinteren Plätze. Vor allem Administration und Medizinsektor sind hiervon nachteilig betroffen. Die Industrie kann und muss in die Verantwortung gehen und konsequent Angebote und Lösungssysteme in den Markt geben. CHERRY nimmt diese Handlungsverpflichtung an, indem wir mit SmartLink die Digitalisierung des Medizinsektors aktiv mitgestalten." CHERRY arbeitet aktuell an der Erlangung der Anbieterzulassung, einem weiteren zentralen Schritt zur Markteinführung. Dadurch positioniert sich das Unternehmen als starker Partner für zukünftige Services in der Telematikinfrastruktur (TI). Eine enge Zusammenarbeit besteht bereits mit Awesome Technologies, um deren innovativen TI-Messenger in Deutschland einzuführen. Diese Lösung ermöglicht es künftig allen Gesundheitsakteuren, in Echtzeit zu kommunizieren und etwa Rückfragen zu Medikamenten oder Laborbefunden schnell und sicher auszutauschen. Weitere digitale Innovationen befinden sich bereits in der Pipeline von CHERRY. Über CHERRY Digital Health CHERRY Digital Health ist ein führender Anbieter von Gesundheitstechnologien und setzt mit Produkten wie Kartenlesegeräten, Hygienetastaturen und SaaS-Lösungen neue Standards für Kliniken, Praxen und Apotheken. Das Unternehmen ist für seine zertifizierte Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung bekannt und kooperiert eng mit medizinischen Einrichtungen und Fachkräften, um innovative, praxisnahe Lösungen zu entwickeln. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.cherry.de/de-de/produkte/software-services/cherry-smartlink Über Cherry SE Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt Cherry SE Nicole Schillinger Investor Relations P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München T: +49 (0) 9643 2061 848 E: ir@cherry.de



