München, 30. April 2025 - Implikationen des Sanierungskonzeptes auf erläuterungspflichtige Bestandteile des Geschäftsberichts 2024 führen zu Verschiebung von dessen Vorlage Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 der Cherry SE kommt es zu einer neuen Terminierung bei der Fertigstellung des Geschäftsberichts. Bislang war der heutige Tag als Veröffentlichungstermin angesetzt. Nach dem Bilanzstichtag eingetretene, wesentliche Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit dem Sanierungskonzept der Gesellschaft, die bereits im Geschäftsbericht adressiert werden müssen und noch nicht abschließend prüferisch gewürdigt werden konnten, sind ursächlich für die Verschiebung: Aufgrund der damit verbundenen Implikationen auf den Geschäftsbericht 2024 kann dieser nicht innerhalb der ursprünglich geplanten Zeitleiste fertiggestellt werden. Oliver Kaltner, CEO: "Die Fertigstellung unseres Geschäftsberichts erfordert dabei höchste Sorgfalt. Die in unserer Ad-hoc-Mitteilung vom 22. April 2025 veröffentlichten Finanzierungs- und Restrukturierungsmeilensteine sowie deren Implikationen werden derzeit in den Jahresbericht eingearbeitet. Auch wenn wir dadurch den gesetzlichen Zeitrahmen überschreiten, steht für uns ein verlässlicher und vollständiger Abschluss im Mittelpunkt." Unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/ stellt die Cherry SE am 14. Mai 2025 ihre Q1-Mitteilung zur Verfügung. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Chicago), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt Cherry SE Nicole Schillinger Investor Relations P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München T: +49 (0) 9643 2061 848 E: ir@cherry.de



