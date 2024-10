Insgesamt 680 Meter Golderz!: Volltreffer - Sitka Gold erbohrt 93 Meter mit 2,57 g/t Gold!

Anzeige / Werbung

Sitka Gold hat geliefert! Mächtige Goldvererzung mit einem hochgradigen Kicker am Boden der Bohrung!

Seit Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) vor einiger Zeit gemeldet hatte, dass man mit der bislang tiefsten Bohrung im Gebiet der Goldlagerstätte Blackjack 40 mal sichtbares Gold über 680 Meter Länge nachweisen konnte, wurde unter den Anleger wild über die möglichen Gehalte spekuliert. Jetzt präsentiert das Unternehmen von CEO Cor Coe Ergebnisse, die zum Besten gehören dürften, was dieses Jahr aus dem kanadischen Goldsektor gemeldet wurde!

Wie nämlich soeben über den Ticker kam, erbrachte das Bohrloch DDRCCC-24-068 satte 678,1 Meter mit 1,04 g/t Gold ab der Oberfläche (!), darin enthalten nicht nur 409,5 Meter mit 1,36 g/t Gold, sondern auch besonders starke Goldmineralisierung in der Tiefe. Bohrung 68 nämlich wurde rund 200 Meter tiefer vorangetrieben als bislang jedes andere Bohrloch im Blackjack-Gebiet und wies an seinem Ende sagenhafte 93 Meter mit 2,57 g/t Gold auf, darunter 5,5 Meter mit sogar 17,59 g/t Gold!

Aktuell stehen zudem die Ergebnisse von sechs weiteren Diamantkernbohrungen aus, darunter auch die ersten fünf Bohrlöcher, die Sitka im Gebiet der Intrusion Rhosgobel rund 5 Kilometer südlich der Blackjack-Lagerstätte durchgeführt hat. Und auch in diesen Bohrungen konnte an zahlreichen Stellen sichtbares Gold in den Bohrkernen beobachtet werden…

CEO Coe erklärte: "Die Ergebnisse unserer jüngsten Bohrungen in der Zone Blackjack unterstreichen weiterhin das Fortbestehen starker Goldwerte, wobei Bohrloch DDRCCC-24-068 beeindruckende 678,1 Meter mit 1,04 g/t Gold von der Oberfläche aus lieferte, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 93,0 Metern mit 2,57 g/t Gold am Boden des Bohrlochs, der auch 5,5 m mit 17,59 g/t Gold enthielt." Er fuhr fort: "Als tiefstes Bohrloch, das jemals in diesem System gebohrt wurde, hat Bohrloch 68 die Goldmineralisierung von Blackjack beträchtlich erweitert, etwa 200 Meter unterhalb aller früheren Bohrungen, und zeigt das Potenzial für eine höhergradige Mineralisierung, die sich in einer tieferen Zone fortsetzt, bei der es sich offenbar um eine höhergradige Komponente dieses Goldsystems handelt; die aktuellen Bohrungen konzentrieren sich auf die Erweiterung dieser spannenden neuen Zone. Während wir sehnsüchtig auf weitere Untersuchungsergebnisse unserer Bohrungen bei Blackjack warten, freuen wir uns auch auf die Ergebnisse unserer ersten Bohrlöcher von den Zielen Rhosgobel und Pukelman, die sich 5 Kilometer südlich bzw. 2 Kilometer südöstlich des Gebiets Blackjack befinden. Unser systematischer Ansatz bei den Bohrungen erschließt weiterhin einen beträchtlichen Wert für das RC Gold-Projekt und wir freuen uns darauf, dieses 431 Quadratkilometer große, zusammenhängende Grundstück, das das Potenzial für mehrere Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen aufweist, weiter zu erschließen."

Goldmineralisierung über die gesamte Bohrlochlänge

Sitka hatte Bohrloch 68 neigungsabwärts des bekannten Vererzungssystems abgeteuft, um die Kontinuität der Blackjack-Mineralisierung in die Tiefe zu testen - und konnte diese erfolgreich um 200 Meter unterhalb der bisherigen Blackjack-Bohrungen ausdehnen. Wie das Unternehmen betont, war Bohrung 68 über seine gesamte Länge mineralisiert und enthielt zahlreiche hochgradigere Abschnitte. Was laut dem Unternehmen darauf hindeutet, dass die Vererzung im Blackjack-System in der Tiefe stärker wird!

Zweite, erfolgreiche Bohrung

Etwas außer Acht dürfte bei vielen Anleger geraten, dass Sitka auch mit Bohrloch DDRCCC-24-067, mit dem man die südliche Ausdehnung der Mineralisierung zwischen den Bohrungen 062 und 058 untersuchte, erfolgreich war. Diese Bohrung stieß auf vier breite Mineralisierungszonen und erbrachte 99.2 Meter mit 1,01 g/t Gold, darunter 2,5 Meter mit 18,39 g/t Gold!

Fazit: Bohrloch 68 ist - ohne unmäßig zu übertreiben - ein Monster. Doch nicht nur die Länge der Vererzung und die für die Region starken Goldgehalte sind herausragend. Dass die Bohrung in der Tiefe die höchsten Goldgehalte aufweist, verdeutlicht nämlich erneut, das Potenzial des gesamten Blackjack-Systems in der Tiefe. Ganz zu schweigen davon, dass Sitka in 5 Kilometern Entfernung in der Rhosgobel-Intrusion bereits ein weiteres Mal Bohrlöcher mit reichlich sichtbarem Gold erbohrt hat. Auch wenn die Sitka-Aktie zuletzt bereits stark gestiegen ist, glauben wir deshalb, dass ähnlich wie beim Goldpreis noch einiges an Potenzial besteht.

