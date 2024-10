EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Ganzheitliche Thermomanagement-Systemlösungen technotrans und enesty starten strategische Partnerschaft: Symbiose der Technologieführer Enge Zusammenarbeit im Vertrieb mit Vermarktung der jeweiligen Partnerprodukte und Kundenvermittlung

Optimale Technologieergänzung für maßgeschneiderte Thermomanagement-Systeme in der Kunststoffverarbeitung

Stärkung der Marktpräsenz beider Partner und Fokus auf die jeweiligen Kernkompetenzen Meinerzhagen / Hartha, 21. Oktober 2024 - technotrans und enesty bündeln ihre Kompetenzen im Bereich maßgeschneiderter Thermomanagement-Systeme für die kunststoffverarbeitende Industrie. Die Zusammenarbeit umfasst die gegenseitige Integration und Vermarktung der jeweiligen Partnerprodukte: technotrans setzt zukünftig auf die Wassermengenverteilsysteme des deutschen Marktführers enesty GmbH, während enesty die Temperiergeräte und Kühlanlagen von technotrans in die Dachmarke orcinus einbindet. Damit einher geht eine enge Vernetzung des weltweiten Vertriebs beider Unternehmen. Kunden profitieren von integrierten Gesamtlösungen, die Prozessabläufe optimieren, Zykluszeiten verkürzen und ein hohes Maß an Energieeffizienz sicherstellen. Gleichzeitig stärken technotrans und enesty ihre Marktpräsenz und schaffen einen klaren Wettbewerbsvorteil im wachsenden Markt für anwendungsspezifische Systemlösungen. "Mit dieser Partnerschaft kommen die beiden besten Produkte auf dem Markt zusammen und schaffen eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. technotrans und enesty ergänzen sich technologisch perfekt und sind dadurch in der Lage, Kunden einzigartige und exakt auf ihre Anwendung zugeschnittene Lösungen anzubieten", sagt Nicolai Küls, Leiter Division Plastics und Geschäftsführer der technotrans solutions GmbH in Meinerzhagen. Jonathan Franke, Kaufmännischer Geschäftsführer der enesty GmbH, betont die Vorteile im Vertriebskontext: "Wir profitieren enorm von der internationalen Präsenz und dem breiten Vertriebsnetzwerk von technotrans. Insbesondere in Ländern, in denen wir noch nicht vertreten sind, eröffnet uns die Partnerschaft große Chancen." Im Rahmen der Zusammenarbeit setzt technotrans zukünftig auf die unter der Dachmarke orcinus geführten Wassermengenverteilsysteme von enesty und vermarktet diese gemeinsam mit den eigenen Produkten. Im Gegenzug integriert enesty primär die kompakten Temperiergeräte und innovativen Kühlanlagen von technotrans in ihr orcinus System - ein innovatives Temperier-Gesamtsystem, speziell entwickelt für den Spritzguss. Die optimale Abstimmung von Thermomanagement und Wassermengenregelung hat für Anwender zahlreiche Vorteile hinsichtlich der Produktivität und Energieeffizienz. Im Gesamtsystem verbessert sie die Kühlwirkung und den Wärmeaustausch im Spritzgussprozess. Das führt zu einer erheblichen Verkürzung der Kühl- und Zykluszeiten, was den CO2-Ausstoß pro produzierten Bauteil deutlich senkt. Die gegenseitige Technologieergänzung ermöglicht zudem beiden Partnern eine stärkere Fokussierung auf ihre Kernkompetenzen. Maßgeschneiderte Gesamtlösungen aus einer Hand Die strategische Partnerschaft setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit ohne festgelegte Laufzeit. Kunden können zukünftig sowohl über Ansprechpartner von technotrans als auch von enesty auf die ganzheitlichen Thermomanagement-Systeme zugreifen und erhalten alles aus einer Hand. Erste gemeinsame Projekte wurden bereits erfolgreich abgeschlossen, zahlreiche weitere werden folgen. Zudem planen beide Unternehmen Gemeinschaftsauftritte auf internationalen Messen, um ihre Synergien und das Produktportfolio einem breiten Publikum vorzustellen. "technotrans und enesty verbindet eine tiefgreifende technische Lösungskompetenz und jahrelange Anwendungserfahrung. Dadurch entstehen unschlagbare Gesamtlösungen, die Prozessoptimierung, Energieeffizienz und Betriebssicherheit miteinander vereinen", sagt Küls. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de www.enesty.org Über die enesty GmbH: Die enesty GmbH mit Sitz in Hartha, Deutschland, entwickelt Lösungen in den Bereichen Spritzgusswerkzeuge, Temperiersysteme und additive Fertigung. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Technologien wie beispielsweise konturnahe Kühlung an, um die Effizienz und Qualität in der Kunststoffverarbeitung zu verbessern. Systemlösungen von enesty zielen darauf ab, die Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit in der Kunststoffverarbeitung zu verbessern. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit innovativen Produkten in der Prozessoptimierung. enesty ist international tätig und setzt auf starke Partnerschaften zur weiteren Marktentwicklung.

Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 262,1 Mio. €.

Kontakt für Journalisten: Investor Relations Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de

Frank Dernesch

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

www.technotrans.de







