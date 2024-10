Die Barrick Gold-Aktie (WKN: 870450) läuft aktuell erneut auf einen wichtigen Widerstand zu, der in den vergangenen Wochen mehrfach nicht überwunden werden konnte. Kann dieses Mal der Durchbruch für die beliebte Minenaktie gelingen? Goldpreis klettert immer weiter Den vierten Tag infolge hat der Goldpreis am Montag ein neues Rekordhoch erreicht. Inzwischen notiert das Edelmetall über der Marke von 2.700 US$ und zieht in seinem Schlepptau Goldminenaktien ...

