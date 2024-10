EQS-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

STEICO SE: Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2024; Anpassung der Jahresprognose für 2024



STEICO SE: Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2024; Anpassung der Jahresprognose für 2024 Feldkirchen bei München, 21. Oktober 2024 - (ISIN DE000A0LR936) - Die STEICO Gruppe erzielte nach neun Monaten 2024 einen Umsatz in Höhe von 291,0 Millionen € (Vorjahresperiode 282,4 Millionen €) und ein erhöhtes EBIT* in Höhe von 47,9 Millionen € (Vorjahresperiode 25,7 Millionen €). Wesentlicher Grund für die Ergebnissteigerung waren neben einer positiven Geschäftsentwicklung auch Erträge aus der Währungssicherung in Höhe von 25,6 Mio. € (Vorjahresperiode 9,2 Mio. €). Darauf aufbauend hat das Direktorium der STEICO SE heute eine Neubewertung der Einflussfaktoren für das verbleibende Geschäftsjahr 2024 vorgenommen und passt die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024 an. Erwartet wird nunmehr ein Umsatz von rund 375 Mio. €, rund 3% über der bisherigen Prognose von 365 Mio. €. Das Gesamtjahres-EBIT wird zwischen 53 bis 55 Mio. € erwartet (vormals 45 bis 50 Mio. €). Weitere Informationen können der Zwischenmitteilung zum dritten Quartal, die auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht werden wird, entnommen werden. * EBIT = Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern. Kontakt

