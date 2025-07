Das Mittelstandssegment der Börse München m:access feiert seinen 20. Geburtstag. Seit der Gründung am 1. Juli 2005 - damals mit acht Unternehmen - waren in Summe 125 Unternehmen in diesem Segment des qualifizierten Freiverkehrs gelistet. Aktuell sind es 62 mit einer Marktkapitalisierung von knapp 11 Milliarden Euro. Während der 20 Jahre ...

